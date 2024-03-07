В отношении Руслана Иззетли избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца.

Как стало известно haqqin.az, представление следственного органа было удовлетворено на процессе под председательством судьи Сульханы Гаджиевой.

Хатаинский районный суд рассмотрел представление об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении члена и основателя «Платформы III Республики» Руслана Иззетли.

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Хатаинский районный суд рассмотрел представление следственного органа об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении медиаэксперта Алескера Мамедли, задержанного накануне по делу Toplum TV.

Как стало известно haqqin.az, на процессе под председательством судьи Сульханы Гаджиевой было принято решение, согласно которому Алескеру Мамедли избрали меру пресечения в виде ареста на 4 месяца.

Отметим, что Алескер Мамедли обвиняется по статье 206.3.2 (контрабанда, осуществленная группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана.