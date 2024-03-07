«Иранский десант» в Западном Зангезуре

Делегация Ирана, состоящая из руководителей и представителей 16 частных компаний торгово-экономической сферы, отправилась в Сюникскую область Армении (Западный Зангезур). Об этом сообщают армянские СМИ.

Согласно сообщению, иранскую делегацию принял губернатор области Роберт Гукасян. Во встрече также принял участие генконсул Ирана в Кафане Мортеза Абедин Варамин.

По словам Гукасяна, он уверен, что «в ближайшем будущем в Армении и Иране будет много армяно-иранских проектов… У нас уже есть крупнейшие проекты в Сюнике, которые реализуются иранскими организациями».

Иранский консул отметил, что за время деятельности консульства это самая крупная делегация в данной сфере, посетившая Западный Зангезур.

Каждый из гостей из Ирана представил сферу деятельности своей компании, желание инвестировать в регион, участвовать в развитии экономики, утверждают армянские СМИ.