Пентагон рассказал, что за порт построят американцы в Газе

Строительство временного порта, который США планируют создать на побережье сектора Газа для доставки гуманитарной помощи жителям эксклава, может занять 60 дней. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Министерства обороны США (Пентагон) бригадный генерал Патрик Райдер.

По его словам, строительство будет осуществляться при сотрудничестве с союзниками и партнерами в регионе, будут задействованы более 1000 американских военнослужащих. Райдер заверил, что американские военные не ступят на территорию сектора Газа во время строительства порта, а на вопрос, кто будет обеспечивать безопасность, заявил, что США продолжают планировать и координировать свои действия с партнерами в регионе.

Порт будет состоять из двух частей — плавучего причала, принимающего корабли с гуманитарной помощью, и плавучей дамбы длиной около 550 метров, по которой гуманитарка поедет на берег. Также планируется задействовать несколько логистических кораблей, которые будут доставлять грузы из дока на понтоны дамбы.

Генерал заявил, что по завершении строительства жители Газы будут получать двухразовое питание в день.

Журналисты спросили Райдера, почему США не пользуются уже существующими портами вместо того, чтобы ждать 60 дней. «Пока для удовлетворения потребностей в срочной гуманитарной помощи мы можем сбрасывать гуманитарные грузы с воздуха, пока только это», - заявил бригадный генерал.

В то же время Райдер сообщил, что утром, в субботу, 9 марта, по линии Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) жители эксклава получили 11 500 порций еды по воздуху. По его словам, до настоящего момента США сбросили на сектор Газа с самолетов ящики со 124 тыс. порциями еды. При этом он опроверг сообщения о том, что из-за нераскрывшихся парашютов во время одной из таких операций в секторе Газа погибли пять мирных жителей. «Мы подтвердили, что все наши пакеты помощи благополучно доставлены»,- сказал он.

США, Египет, ОАЭ, Иордания, Катар, Оман и Бахрейн за последнюю неделю провели несколько совместных операций по доставке гумпомощи в сектор Газа по воздуху.