Эрдоган: Турция не скрывает контактов с ХАМАС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не прекратит поддерживать палестинское движение ХАМАС.

«Никто не заставит нас признать ХАМАС террористической группировкой. Турция не скрывает контакты с лидерами ХАМАС и решительно поддерживает их», - приводит Интерфакс его слова.

Эрдоган в очередной раз раскритиковал военную операцию Израиля в секторе Газа: «Нетаньяху и его правительство совершают преступления против человечности в Газе».