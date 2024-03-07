«Путин должен бояться, а не мы его»: в Польше за отправку войск НАТО в Украину

«Присутствие сил НАТО в Украине не является немыслимым. Я ценю инициативу президента Франции Эммануэля Макрона [о вводе французских войск], потому что речь о том, чтобы Путин боялся нас, а не мы Путина», — заявил Сикорский.

Присутствие армии НАТО в Украине не является «чем-то немыслимым», заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на конференции «25 лет Польши в НАТО. И если бы не было Альянса...» в Варшавском университете.

Российский лидер должен «спрашивать себя, каким будет наш следующий шаг», так он не сможет свободно строить планы на будущее, отметил польский министр. Запад же должен быть способен на «творчески продуманную и асимметричную эскалацию». Так что за словами Макрона стоят благие намерения, резюмировал глава польского МИД.

Он напомнил, что более 140 из 193 стран ООН в начале войны проголосовали за осуждение «неприемлемой агрессии» России. «Это не просто заявление для прессы, а создание правовой базы», — подчеркнул Сикорский.

Ранее министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш исключал возможность отправки польских солдат в Украину. По его словам, «гораздо лучше пожертвовать технику».

Первый раз президент Франции заявил о возможности отправки войск в Украину в конце февраля. «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в будущем ничего исключать нельзя», — сказал он по итогам саммита лидеров ЕС в Париже. Заявление это было обдуманным, пояснил Макрон несколькими днями позже, отвергнув критику, которую его слова вызвали, в том числе среди союзников, включая Германию: «Это достаточно серьезные вопросы; каждое из слов, которые я говорю по этому поводу, взвешено, продумано и выверено».