Как сообщило Министерство юстиции США, речь идет обо всех трех пунктах предъявленного ему обвинения: о сговоре с целью ввоза кокаина в США, использовании и ношении оружия в ходе этого сговора, а также сговоре с целью применения и ношения оружия.

Суд в Нью-Йорке признал бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса виновным в сговоре с наркокартелями и содействии контрабанде в США сотен тонн кокаина. Об этом пишет Deutsche Welle.

По итогам судебного процесса, который продлился две недели, коллегия присяжных федерального окружного суда Манхэттена в составе 12 человек вынесла единогласный вердикт, признав Эрнандеса виновным.

По словам генпрокурора США Меррика Гарланда, во время своего пребывания в должности в 2014-2022 годах Эрнандес превратил свою страну в «наркогосударство». В судебных документах указывается, что он злоупотребил своим положением и полномочиями в Гондурасе, чтобы облегчить импорт кокаина в США. За это он получил миллионы долларов от группировок в Гондурасе, Мексике и других странах и использовал эти деньги для финансирования своего продвижения в политике.

В Минюсте США отметили, что, публично заявляя о борьбе с наркопреступностью, Эрнандес на деле «защищал и обогащал наркоторговцев». В частности, он привлек сотрудников гондурасской национальной полиции для защиты грузов с кокаином во время транспортировки. В общей сложности за годы пребывания Эрнандеса у власти бывший президент и его подельники переправили через территорию Гондураса более 400 тонн кокаина, говорится в пресс-релизе.

Экс-главе государства грозит срок наказания вплоть до пожизненного. Приговор ему должен быть вынесен 26 июня.

Хуан Орландо Эрнандес был задержан в столице Гондураса Тегусигальпе по запросу Вашингтона в феврале 2022 года, всего через несколько недель после истечения срока его президентских полномочий, а через два месяца экстрадирован в США.