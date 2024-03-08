Депутаты парламента Пакистана избрали в субботу на пост президента одного из лидеров Пакистанской народной партии Асифа Али Зардари, сообщает портал Dawn.

В ходе голосования 68-летний Зардари получил 411 голосов, его соперник Махмуд Хан Ачакзай - 181 голос.

Зардари был общим кандидатом от правящей коалиции - Пакистанской народной партии и Пакистанской мусульманской лиги. Он уже занимал пост президента с 2008 по 2013 годы.

Пакистан - парламентская республика, полномочия главы государства ограничены.