Совместное заявление Анкары и Вашингтона

Турция и США возобновили консультации, чтобы расширить сотрудничество в борьбе с терроризмом, который угрожает их национальной безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении Анкары и Вашингтона, которое цитирует Anadolu.

В совместном заявлении также отмечается, что стороны заявили о намерении оценить возможности развития сотрудничества двух стран в сфере оборонной промышленности.

Турция и США еще раз подтвердили важность развития существующих двусторонних форумов для расширения и углубления экономического сотрудничества.

Относительно ситуации в секторе Газа в совместном заявлении указывается, что стороны подчеркнули важность поиска путей прекращения конфликта в палестинском эксклаве и немедленного преодоления гуманитарного кризиса.