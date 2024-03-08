Эльяс Шафиев, собкор 21:23

В то время как хуситы топят одно торговое судно за другим в Красном море, США не рискуют предпринимать решительные шаги против поддерживающего их Ирана. Генерал Майкл Курилла, глава Центрального командования США (CENTCOM), признал на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам, что Иран не получает никакого ответа за то, что произошло в Красном море. Потому что руки американской армии связаны, и она не получила приказа нанести удар по иранским объектам.

Отметим, что неоднократные ответные удары сил США и Великобритании, призванные ограничить возможности хуситов по нападению на корабли, до сих пор не смогли удержать группировку боевиков от нападения на один из самых оживленных торговых путей в мире. Только на этой неделе в результате ракетного обстрела хуситов погибли трое гражданских моряков на торговом судне, что стало первым случаем гибели людей в результате атак группировки на торговые суда. Поддерживаемые Ираном хуситы начали атаковать коммерческие суда, проходящие через Красное море, с ноября прошлого года в ответ на военные операции Израиля в секторе Газа. В результате этот крупный международный торговый маршрут практически прекратил работу, а суда направились в европейские порты через мыс Доброй Надежды на юге Африки, что задержало поставки как минимум на 10 дней. США, однако, не предпринимают жестких шагов против Ирана, опасаясь открыть путь к более широкой эскалации в регионе. Сенатор-республиканец Салливан задал генералу Курилле вопрос, почему США не активизировали ответ на эти нападения, нанеся удары по иранским шпионским кораблям, которые предоставляют разведданные, используемые для нанесения ущерба американским морякам. Глава CENTCOM заявил, что не уполномочен принимать меры против иранских военно-морских кораблей без разрешения президента США.

Но законодатели-республиканцы настаивали на том, что США могли бы уничтожить военно-морской потенциал Ирана с помощью этой операции, не рискуя развязать более широкую войну. В то время как сенатор-демократ Джек Рид выразил оптимизм по поводу временной паузы в поддерживаемых Ираном нападениях на силы США в Ираке и Сирии, генерал Курилла несколько раз утверждал, что Иран по-прежнему неуклонно поддерживает хуситов, "Хезболлу", ХАМАС и группировки в Сирии. Несмотря на эти опасения, в речи президента Джо Байдена о положении страны в четверг вечером отсутствовали резкие слова по Ирану. По мнению многих аналитиков, это отражает отсутствие последовательной политики США, направленной на удержание Тегерана от его злонамеренных действий на Ближнем Востоке. Но республиканцы – не единственные критики нынешней стратегии сдерживания проксиатак Ирана. Несколько бывших высокопоставленных военных чиновников США раскритиковали администрацию Байдена за то, что она не наказала Тегеран. Вице-адмирал Джон Миллер, который командовал военно-морскими операциями США на Ближнем Востоке до 2022 года, заявил Politico, что администрация по-прежнему не воспринимает иранскую угрозу всерьез, и что нынешняя осторожная политика не является сдерживающим фактором для Тегерана.