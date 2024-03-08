Вице-канцлер Германии перешел на мат, говоря о проблемах

Вице-канцлер Германии, министр экономики и проблем климата Роберт Хабек, выступая перед студентами в Колумбийском университете Нью-Йорка, использовал мат, говоря о том, что нынешние политики должны решать проблемы, а не передавать их следующим поколениям, сообщает Spiegel.

«Решите те [чертовы] проблемы, которые у нас сейчас есть. Политики не должны просто перекладывать проблемы на следующее поколение», — цитирует Spiegel политика.

Хабек выразил мнение, что политики должны осознавать реальность, чтобы не повторить ошибок прошлого.

Издание уточняет, что Роберт Хабек в речи затронул климатические проблемы и раскритиковал политику Вашингтона в этой сфере. Он подчеркнул, что в США один из самых высоких уровней выбросов парниковых газов.