«Таможенное дело» в Нахчыване

В Нахчыване завершилось предварительное следствие по уголовному делу должностных лиц, обвиняемых в создании условий для ввоза товаров через таможенную границу в обмен на взятки.

Как сообщает haqqın.az, материалы по уголовному делу направлены на рассмотрение в Суд по тяжким преступлениям Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана. Уголовное дело находится в производстве судьи Гусейна Мамедова. Подготовительное заседание суда назначено на 15 марта.

Отметим, что следствием было установлено, что сотрудники таможенного поста «Садарак» Главного таможенного управления Нахчыванской АР Садай Пашаев и Нихад Мамедов, вступив в сговор с Сеймуром Агаевым, Ялчином Теймуровым и Фараджем Фараджевым, за взятку создали условия для ввоза в страну с целью сбыта 25 наименований лекарственных средств на 12 тысяч манатов без государственной регистрации. Указанным лицам выдвинуты обвинения по статьям 200-1.2.1, 200-1.2.2, 200-1.2.3, 311.3.1, 311.3.2 УК Азербайджана.