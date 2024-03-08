Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 22:32

Бывший президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес проведет конец своих дней в тюрьме. Коллегия присяжных федерального окружного суда Манхэттена признала его виновным в сговоре с целью ввоза кокаина в США. Приговор будет оглашен в июне, и с высокой степени вероятности он будет пожизненным: его брат Тони в 2021 году получил от американского суда за те же дела два пожизненных срока без возможности условно-досрочного освобождения. Уголовное дело в отношении Эрнандеса в Соединенных Штатах было возбуждено, когда он был еще президентом, но неприкосновенность спасала его от неприятностей. Он был главой Гондураса с 2014 по 2022 год, и был взят под стражу спустя месяц после того, как ушел в отставку после прекращения президентских полномочий. Затем последовала экстрадиция в Штаты, и – вуаля.

Можно не сомневаться в том, что у американцев было достаточно доказательств преступной деятельности президента. Его брат Хуан Антонио Эрнандес был арестован в Майами Управлением по борьбе с наркотиками США еще в 2017 году за незаконный оборот наркотиков и использование гондурасских военнослужащих и оборудования для доставки кокаина в Соединённые Штаты в интересах мексиканского картеля Синалоа. Очевидно, что такие вещи не могли происходить без ведома главы государства, и с 2019 года именно Хуан Орландо Фернандес фигурировал как ключевая фигура в расследовании. В мае 2022 года, спустя несколько месяцев после экстрадиции экс-президента, в Штаты в наручниках доставили бывшего главу национальной полиции Гондураса Хуана Карлоса Бонилью Вальядареса по прозвищу Тигр, еще одного важного подельника. Следствие пришло к выводу, что с начала 2000-х в Гондурасе существовала преступная сеть на самом высшем уровне, которая получала огромные деньги от наркокартелей за то, что помогала им осуществлять трафик, причем порой обеспечивая «товару» полицейское сопровождение, делясь с наркоторговцами секретной информацией, помогая уйти от арестов. Часть полученных денег Эрнандес тратил на свою политическую карьеру, что позволило ему дважды одержать победу на президентских выборах. Сам экс-президент обвинения, разумеется, не признает, заявляя, что именно картели его, последовательного борца с наркомафией, и подставили.

Опыт сращивания государственного руководства с наркобизнесом – дело в Латинской Америке нередкое. Самая яркая фигура на этом небосклоне, конечно, панамский диктатор Мануэль Норьега. Он не только за соответствующую долю способствовал наркотрафику, но и наладил в Панаме отмывание денег, полученных от продажи наркотиков, в местных банках, предоставлял свою территорию для нарколабораторий, снабжал дилеров панамскими паспортами для проникновения в США. Дошло до того, что американский Сенат в 1986 году принял резолюцию, призывавшую скинуть диктатора-коррупционера и наркоторговца. Дело кончилось тем, что Панама объявила войну США, ее армия была, разумеется, разбита при американском вторжении, но когда Норьега был задержан, ему вынуждены были предоставить статус военнопленного, с причитающимися привилегиями.