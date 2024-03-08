Россияне уничтожили украинский Patriot
Российские войска, по всей вероятности, впервые за время войны уничтожили украинский ЗРК Patriot. Об этом стало известно после проведения OSINT-анализа, выполненного аналитиком под псевдонимом Uri в соцсети X.
ЗРК был уничтожен в Донецкой области Украины с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».
На фото объективного контроля, которое было опубликовано россиянами, видна разрушенная пусковая установка комплекса, которую можно идентифицировать по прямоугольным контейнерам для ракет.
Did Russia Destroy a mobile Patriot Launcher?— OSINT (Uri) 🇺🇸 🇨🇦 🇬🇧 🇺🇦 🇮🇱 (@UKikaski) March 9, 2024
The Russians are claiming this is a destroyed Patriot air defense system(Pic. 1). At first, I wanted to dismiss it out of hand until I took a closer look (Pic. 2) which takes this from false to possible.… pic.twitter.com/ghqKWbP5C5
OSINT-аналитик добавил, что вначале сомневался в правдивости заявлений об уничтоженном Patriot, но после детального исследования снимков пришел к такому же выводу.
Всего на вооружении ВСУ находятся два полных комплекса Patriot PAC-2 и еще две пусковые установки, предоставленные Нидерландами.
Вместе с тем идентифицировать уничтоженную РЛС не удалось.