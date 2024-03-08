Россияне уничтожили украинский Patriot

Российские войска, по всей вероятности, впервые за время войны уничтожили украинский ЗРК Patriot. Об этом стало известно после проведения OSINT-анализа, выполненного аналитиком под псевдонимом Uri в соцсети X.

ЗРК был уничтожен в Донецкой области Украины с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

На фото объективного контроля, которое было опубликовано россиянами, видна разрушенная пусковая установка комплекса, которую можно идентифицировать по прямоугольным контейнерам для ракет.