Папа Римский призвал Украину к капитуляции

Понтифик заявил об этом во время интервью, записанном в прошлом месяце для швейцарской вещательной компании RSI.

Папа Римский Франциск заявил, что Украина должна проявить мужество, которое он назвал «белым флагом», и договориться о прекращении войны с Россией. Об этом информирует Reuters.

В интервью Папу Франциска спросили о его позиции в споре между теми, кто говорит, что Украина должна уступить, так как терпит поражение, и теми, кто утверждает, что такие уступки узаконят действия сильнейшей стороны. Журналист использовал в вопросе термин «белый флаг».

«Я думаю, что самый сильный тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет мужество «белого флага» и ведет переговоры», – сказал Франциск, добавив, что переговоры должны проходить при посредничестве других держав.

«Слово «переговоры» на самом деле мужественное. Когда вы видите, что терпите поражение, что дела идут не лучшим образом, вы должны иметь мужество вести переговоры», - сказал Франциск.

«Не стыдитесь вести переговоры, пока ситуация не ухудшилась», – сказал Франциск.

На вопрос, готов ли он выступить посредником, Франциск ответил: «Я готов».