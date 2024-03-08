США и Турция договорились по миру между Азербайджаном и Арменией

В совместном заявлении о Стратегическом механизме Турции и США, текст которого опубликовала пресс-служба турецкого МИД, говорится, что США и Турция обязались работать вместе над продвижением прочного мира между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Anadolu, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан председательствовали на седьмом заседании американо-турецкого стратегического механизма 7-8 марта 2024 года в Вашингтоне.

В заявлении говорится, что главы внешнеполитических ведомств двух стран привержены совместной работе по продвижению сбалансированного и прочного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Фидан и Блинкен согласились, что это будет способствовать региональной стабильности, сотрудничеству и процветанию.