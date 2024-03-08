Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 9 мартa 2024, 23:07

Совершено невероятные события происходят в последние годы в далекой и чужой нам всем центральноамериканской стране Сальвадор. Они настолько фантастичны, что, если бы не пандемия, война в Украине и конфликт вокруг Газы, наверняка оказались бы в центре внимания мирового сообщества. Казалось бы, ну какое нам с вами до этого дело? Что у нас общего с далеким Сальвадором, о котором мы если и знаем что-то, то точно ничего хорошего? А вот нет!

Потому, что драматические события, происходящие в этой стране в последние годы, не только про Сальвадор, но и про всех нас. Про страны с тяжелым историческим прошлым, не успевшие заскочить в последний вагон мирового процесса модернизации. Про всех тех, кто не с той ноги встал и продолжает идти непонятно куда. Сальвадор – это маленький лучик надежды, показатель того, что, если захотеть по-настоящему, можно достичь всего на свете. А ведь совсем недавно Сальвадор был одной из самых ужасных стран в мире, известных всем и каждому благодаря господствующим в нем двум мега-бандам - «Мара Сальватруча» и «МС-13». Эти банды были настолько могущественны, что сумели не только подмять под себя всю страну и полностью уничтожить в ней зачатки государственности, но и прославиться в США. В Лос-Анджелесе есть, пожалуй, самый криминальный район на всей территории Соединенных Штатов, который называется Южный централ. Он заселен несколькими сотнями тысяч сальвадорцев. То есть фактически это уже никакие не США, это мини-Сальвадор в границах гигантского Лос-Анджелеса. Именно там, в Южном централе, появились эти банды, чтобы потом подмять под себя историческую родину. Долгие годы Сальвадор лидировал в мировом рейтинге убийств, деля первое место с Венесуэлой. А однажды в новейшей истории этой страны, не помню точно в каком именно году, был зафиксирован один-единственный день, когда в ней не было совершено ни одного убийства.

И вот в 2019 году президентом Сальвадора становится Наиб Букеле, который без промедлений начал расчищать авгиевы конюшни самой криминализированной страны в мире – навел порядок в полиции и в армии, посадил за решетку коррупционеров, провел к порядок государственный аппарат и в 2021 году непосредственно взялся за главную задачу – уничтожение банд. Отметим, что практически всем вокруг задача казалась совершенно невыполнимой – в стране с населением 6,5 миллиона человек в преступную деятельность в том или ином виде были вовлечены более полумиллиона граждан. Это как «Слово пацана», помноженное на сто. К тому же, следует учесть, что сальвадорские члены преступных банд – это вам не южнокавказские приблатненные, сидящие на корточках во дворах многоквартирных домов и лузгающие семечки, а прирожденные убийцы и садисты, способные на такие лютые зверства, которые наши воры в законе и доморощенные криминальные авторитеты даже в кошмарных снах не видели. Однако Букеле доказал, что сделать можно все, но при соблюдении трех непременных условий – ничего не бояться, никогда не думать о деньгах и главное… плевать на законные процедуры.

И в самом деле, если во всем соблюдать букву закона и не нарушать процедур, то для уничтожения банд в Сальвадоре понадобилось бы как минимум лет сто. Но в условиях, когда с соблюдением принципов демократии никто особо не заморачивался, дела у Наиба Букеле пошли намного быстрее. Вы спросите, а что, собственно, сделал президент Сальвадора? В момент, когда Букеле объявил «крестовый поход» против бандитизма, в тюрьмах Сальвадора отбывали различные сроки 70 тысяч заключенных – гигантская цифра, не оставлявшая ни малейших надежд даже самым отчаянным идеалистам и романтикам. Но не в случае с Наибом Букеле, использовавшим против беспредела сальвадорских банд сокрушительный молот беззакония. Когда бойцы эскадронов смерти в черных масках – без ордеров, санкций и прочих юридических закорючек – въезжали под утро на пикапах в самые криминальные районы, врывались в дома и без разбора клали всех лицом на пол... При нынешнем президенте Сальвадора было допущено столько беззаконий, что Наибу Букеле, после того, естественно, как он покинет пост президента, этого хватит на десять пожизненных приговоров. Наверняка, целая армия сальвадорских «правозащитников» только тем и занята, что скрупулёзно записывает показания членов семей убийц и садистов о том, как их родственников, честнейших и богобоязненных молодых людей, вырывали посреди ночи из объятий любящих супруг, как заставляли плакать от страха детишек убийц и людоедов, как им подбрасывали наркотики и оружие, которых у них, конечно же, не было и быть не могло...

Когда-нибудь Букеле все эти обвинения обязательно предъявят. Но, как пелось в шлягере 80-х годов, «это будет завтра». А сегодня президенту Букеле удалось нечто совершенно нереальное – если в 2015 году в Сальвадоре на каждые 100 тысяч человек ежегодно приходилось 103 убийства, то в феврале 2021-го их число сократилось до семи-восьми. Конечно, и это очень много. К примеру, в странах Южного Кавказа на 100 тысяч граждан в среднем приходится 2,5 убийства. Что, кстати, тоже немало – в Европе эта пропорция составляет 1:100.000. И все-таки то, что сумел сделать по обузданию преступности молодой президент фактически агонирующего государства, заслуживает восхищения. Годы президентского правления Наиба Букеле высвечивают картину, характерную для слабых или развивающихся стран: пытаясь вырваться из порочного круга запутанных проблем, они упираются в один и тот же вопрос: что важнее, эффективность или процедура? Вы можете делать очень важное дело, добиться в нем ошеломляющих успехов, но при этом нарушать права человека.

И тогда у вас будет вагон и тележка смертельных врагов. И наоборот, можете ничего не делать, молча наблюдать за тем, как хиреет и умирает ваша страна, но при этом не нарушать никаких законов. И тогда у вас будет куча друзей. В конечном счете, выбор остается за политиками. Первый путь довольно рискованный. В одной из тбилисских тюрем уже больше двух лет сидит наш, местный Наиб Букеле – Михаил Саакашвили, сделавший для Грузии, хотя и в меньших масштабах, примерно, то же, что президент Букеле для Сальвадора. Правил Саакашвили жестко, единолично, наплевав на нормы и законы. Причем с такими серьезными злоупотреблениями, как внесудебные расправы, «отжатие» бизнесов, подброс наркотиков… Эпоха Миши – это вообще не про демократию, а про модернизацию и наведение элементарного порядка. И обвинения, выдвинутые в адрес Саакашвили, вполне реалистичны. Примерно, такие же обвинения лет через десять выдвинут против Наиба Букеле...