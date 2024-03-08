Сегодня состоялись еще два матча в Кубке Азербайджана по баскетболу.

Обе игры проходили в Спортивном центре «Серхедчи». «НТД-ИНДИГО» победил гянджинцев со счетом 98:75, а «Серхедчи» выиграл у чемпиона с результатом 87:82.

Турнирное положение в группе «B»:

1.«Серхедчи» - 7 очков (4 матча)

2. «НТД-ИНДИГО» - 6 (3)

3. «Сабах» - 5 (3)

4. «Шеки» - 3 (3)

5. «Гянджа» - 3 (3)

«НТД-ИНДИГО» независимо от результата заключительного матча групповой стадии с «Сабахом» уже гарантировал себе место в полуфинале. Вторая путевка достанется либо «Серхедчи», либо «Сабаху».

Из группы «А» в полуфинал вышли «Нефтчи» и «Хазри». Победитель группы определится в очном противостоянии этих команд 26 марта.

Согласно регламенту, в Кубке Азербайджана лимит на легионеров более жесткий, чем в чемпионате: на площадке одновременно должны находиться не менее трех баскетболистов с азербайджанским паспортом. Напомним, в матчах чемпионата страны за команду одновременно могут играть три легионера.