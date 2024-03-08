Известны три полуфиналиста Кубка Азербайджана по баскетболу ВИДЕО
Сегодня состоялись еще два матча в Кубке Азербайджана по баскетболу.
В группе «B» встречались: «Гянджа» - «НТД-ИНДИГО» и «Сабах» - «Серхедчи».
Обе игры проходили в Спортивном центре «Серхедчи». «НТД-ИНДИГО» победил гянджинцев со счетом 98:75, а «Серхедчи» выиграл у чемпиона с результатом 87:82.
Турнирное положение в группе «B»:
1.«Серхедчи» - 7 очков (4 матча)
2. «НТД-ИНДИГО» - 6 (3)
3. «Сабах» - 5 (3)
4. «Шеки» - 3 (3)
5. «Гянджа» - 3 (3)
«НТД-ИНДИГО» независимо от результата заключительного матча групповой стадии с «Сабахом» уже гарантировал себе место в полуфинале. Вторая путевка достанется либо «Серхедчи», либо «Сабаху».
Из группы «А» в полуфинал вышли «Нефтчи» и «Хазри». Победитель группы определится в очном противостоянии этих команд 26 марта.
Согласно регламенту, в Кубке Азербайджана лимит на легионеров более жесткий, чем в чемпионате: на площадке одновременно должны находиться не менее трех баскетболистов с азербайджанским паспортом. Напомним, в матчах чемпионата страны за команду одновременно могут играть три легионера.