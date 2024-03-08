Франция создает альянс стран для отправки войск в Украину. Британия против

В пятницу, 8 марта, в Литву приехал министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, где встретился с балтийскими коллегами и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Франция собирает альянс стран, которые открыты для отправки западных войск в Украину. Об этом сообщает Politico.

«Не Россия будет указывать нам, как мы должны помочь Украине в ближайшие месяцы или годы…», - заявил после встречи французский министр.

На встрече министров, как пишет Politico, обсуждалась возможность помощи иностранных войск в разминировании украинской территории.

В то же время министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон против отправки западных войск в Украину даже для обучения украинских солдат, потому что они станут «целью» для России. В интервью Sueddeutsche Zeitung британский министр, отвечая на вопрос о возможности отправки войск в Украину, заявил, что это превратит западных военных в «цели» для российской армии: «Мы должны избегать создания очевидных целей для Путина».

Что касается тренировочных миссий на территории Украины, то, по мнению Кэмерона, их лучше проводить за границей: «Тренировочные миссии лучше проводить за пределами страны. В Британии мы подготовили 60 тысяч украинских солдат».