«Биби виновен, отставка немедленно»: израильтяне протестуют

Тысячи людей протестуют в Тель-Авиве против правительства и призывают к досрочным выборам. Демонстранты скандируют «Ты глава, ты виноват». В то же время на огороженной площадке на улице Менахема Бегина в Тель-Авиве проходит демонстрация в поддержку правительства, в которой принимают участие около 20 человек.

Сотни израильтян вышли на демонстрацию перед резиденцией президента Ицхака Герцога в Иерусалиме, призывая к освобождению похищенных. Об этом информируют «Детали».

В Кфар-Сабе и Герцлии также проходят демонстрации против правительства с призывами к досрочным выборам, в которых принимают участие сотни израильтян.

Сотни протестующих собрались и на площади у въезда в Кейсарию с призывом к отставке премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Протестующие размахивают израильскими флагами и плакатами, на которых написано: «Биби виновен, отставка немедленно».

Около 300 человек блокируют перекресток Каркур, призывая к досрочному проведению выборов и сделке по освобождению заложников. Протестующие скандируют «Сделка сейчас, выборы сейчас»

Около трехсот человек проводят демонстрацию возле Института Вейцмана в Реховоте, призывая к досрочным выборам.