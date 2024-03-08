Мамед Эфендиев, отдел экономики 9 мартa 2024, 23:54

«Мы хотим конкуренции с Китаем, но не хотим конфликта, - заявил президент США Джо Байден, выступая в Конгрессе с докладом «О положении дел в стране». - И мы находимся в более сильной позиции, чтобы выиграть конкуренцию за XXI век в соревновании с Китаем или с кем бы то ни было еще». Подобные заявления лидеров США и Китая отнюдь не редкость. Ими, как правило, изобилуют официальные заявления глав государств, в которых довольно часто звучат разного рода предупреждения и даже угрозы. Без которых не обошлось и на сей раз.

Комментируя частые заявления представителей Республиканской партии и других политиков о том, что Китай на подъеме, а Америка безнадежно отстает, президент Байден не без гордости подчеркнул: «Эти люди ошибаются. Америка на подъеме. У нас лучшая экономика в мире. С тех пор, как я пришел к власти, наш ВВП вырос». Словом, нормальное вступление для любого главы государства. Но, характеризуя положение дел в стране, Байден также приписал себе заслугу в снижении торгового дефицита с Китаем, который опустился до самой низкой точки за более чем десять последних лет. Следует отметить, что это действительно большое достижение, поскольку дефицит торгового баланса США с Китаем сократился в 2023 году почти на 27 процентов, а импорт товаров с клеймом «Made in China» - на 20 процентов, составив 427,2 миллиарда долларов. В результате, Китай перестал являться крупнейшим поставщиком товаров на американский рынок, уступив лидерство Мексике, чей экспорт в США составил 475,6 миллиарда долларов.

Тем не менее, столь внушительный дефицит торгового баланса означает, что, несмотря на все попытки США ограничить поставки из Китая, американцы до сих пор покупают у Поднебесной товаров почти на 280 миллиардов долларов больше, чем продают ей. Что, согласитесь, не вяжется со статусом самой сильной экономики мира. Тем более, если учесть, что данная тенденция имеет давнюю историю. По мнению авторитетных экспертов, Китай активно догоняет США в вопросах технологического развития, становясь все более сильным и опасным конкурентом для американской экономики. Вот почему, одной из главных задач внешнеполитического курса США остается сдерживание экономического развития КНР. В целом, Китай и США взаимозависимы по довольно широкому кругу товаров, так что, в интересах обеих стран и дальше поддерживать рост взаимной торговли. Тем не менее, на данный момент под угрозой остается торговля товарами, по отношению к которым страны проводят новую промышленную политику с явным протекционистским уклоном. В частности, это относится к высокотехнологичным отраслям и энергетике, где введение новых ограничений также весьма вероятно. И вот тут начинается самое интересное. Поскольку Соединенным Штатам все труднее выигрывать у Китая конкурентную борьбу, Белый дом все чаще прибегает к протекционистским методам. А Пекин, в свою очередь, последовательно отвергает односторонние действия США по ограничению его законных прав на развитие под предлогом конкуренции.

«Китай выступает против определения американо-китайских отношений, как конкурентной борьбы, против нападок и клеветнических утверждений в отношении китайских компаний, а также отвергает действия США по ограничению законных прав Китая на развитие под предлогом конкуренции», - заявил недавно официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Оснований для таких заявлений у китайской стороны вполне достаточно. Так, 16 октября 2023 года Министерство торговли США сообщило о внесении в свой «черный список» 13 китайских компаний, а также о расширении экспортных ограничений в отношении поставок в Китай микросхем. В конце января того же года появилась информация, что Нидерланды, США и Япония достигли соглашения об ограничении поставок в Китай технологий для производства полупроводников. В Гааге, Вашингтоне и Токио опасаются, что эти микросхемы могут быть использованы для создания передового военно-технического оборудования, что, по их мнению, «нарушает законы конкуренции». Особенно часто нападкам Вашингтона и его европейских союзников подвергается китайский технологический гигант Huawei. Лишь недавно агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что китайский производитель микроэлектроники Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) воспользовался оборудованием калифорнийских компаний, чтобы разработать для Huawei передовой чип.