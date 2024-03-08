Пысзкова родилась в небольшом городе Тршинце, живет в Праге. Она студентка, получает образование в области права и делового администрирования в Карловом университете и в Инсбруке в Австрии. Также работает моделью. Кроме того, занимается волонтерством, знает четыре языка: английский, немецкий, польский, словацкий. В 2022-м она получила титул «Мисс Чехия», что позволило ей попасть на нынешний конкурс.

В этом году «Мисс мира» состоялся в индийском Мумбаи, он должен был пройти еще в декабре прошлого года, но был перенесен, и потому Пысзкова получила титул за 2023 год. Представительница Чехии второй раз в истории стала «Мисс мира». В 2006-м этот титул достался Татьяне Кухаржовой.