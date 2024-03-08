Европу призывают готовиться к выходу США из НАТО

Дипломат из европейской страны блока заявил, что высказывания Трампа, в частности, угроза не защищать государства НАТО от России, если они не выполнят финансовые обязательства перед альянсом, вызывают беспокойство. По его словам, странам блока необходимо «заняться планированием» сценария, в котором приверженность США альянсу ослабнет.

В то же время собеседник издания отметил, что число стран, достигших цели НАТО по расходам на оборону в размере 2% ВВП, значительно возросло, так что члены блока могут заявить Трампу, что он «получает то, что хотел».

Дипломат из другой страны НАТО говорит, что высказывания Трампа указали, что «мы настолько чрезмерно зависим от США». По его мнению, обсуждение того, как «застраховаться» от риска выхода Вашингтона из альянса, необходимо. В частности, таким странам, как Великобритания, взять на себя большее лидерство в области европейской безопасности, потому что «если США уйдут, возникнет огромный разрыв».

Еще один дипломат считает, что неопределенность в отношении роли США заставит европейские страны «больше думать в наших собственных столицах об оборонном планировании — адекватно оно или нет?»