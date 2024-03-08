Байден и Трамп в «колеблющемся» штате: кто победит?

Agence France-Presse передает, что действующий президент надеется воспользоваться динамикой, возникшей после его довольно решительной речи накануне, когда он выступил с ежегодным обращением «О положении страны», которая получила в целом хорошие оценки в США. Байден сосредоточился на разделенных в политическом отношении штатах, таких как Джорджия, поскольку они могут определить исход ноябрьских выборов.

Президент США Джо Байден и его соперник Дональд Трамп в субботу проводят кампанию на одной и той же территории - в штате Джорджия.

В субботу он проводит кампанию в Атланте, где проживает большое количество афроамериканцев и растет число испаноязычных избирателей, которые, как правило, являются убежденными сторонниками демократов.

В рамках подготовки к ноябрю кампания Байдена объявила о «закупке» рекламных телевизионных роликов на 30 миллионов долларов в наиболее разделенных штатах: Мичиган, Пенсильвания, Висконсин, Джорджия, Невада и Северная Каролина.

Тем временем Трамп выступает на митинге в северо-западной части штата Джорджия, более склоняющейся в сторону республиканцев.

Одновременные визиты в Джорджию обоих кандидатов подчеркивают важность этого штата, где контрастность самих кандидатов и их политики по таким ключевым вопросам, как иммиграция, инфляция, а также отношения с другими странами в полной мере отразятся на результатах голосования.

Оба выступления в Джорджии проходят через несколько дней после того, как Трамп решительно победил на ключевых праймериз «супервторника», вытеснив из гонки свою последнюю соперницу Никки Хейли.