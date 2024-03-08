Два Ираклия конфликтуют?

Во время предвыборной встречи в Зугдиди Гарибашвили заявил журналистам, что «никаких разногласий» с новым премьером Грузии у него нет.

По данным «Эхо Кавказа», предполагаемый конфликт Кобахидзе и Гарибашвили в грузинских СМИ обсуждается уже месяц. Подтверждением стали перестановки в кабинете министров и администрации правительства. Должности покинули многие кадры экс-премьера. Кроме того, Кобахидзе пересмотрел решение Гарибашвили о сносе Республиканской больницы.

«Премьер-министр решает кадровые вопросы в соответствии с Конституцией и законом. Происходит вполне нормальный процесс, здесь нет ничего нового или особенного. Кобахидзе не обязан работать с назначенными мною министрами, у него другое видение. Выяснилось, что и по Республиканской больнице у него другое видение. Это нормально, мы разные люди», - сказал Гарибашвили.

Будучи одной из ключевых фигур в правящей партии, Ираклий Кобахидзе поменялся местами со своим предшественником на должности премьера Ираклием Гарибашвили, который стал новым председателем «Грузинской мечты». Рокировка произошла вскоре после возвращения в политику основателя партии Бидзины Иванишвили.