На прошлой неделе в Дохе прошли четырехдневные переговоры при посредничестве Египта, Катара и США. Они должны возобновиться в Каире завтра, 10 марта.

Катар требует от представителей движения ХАМАС убедить лидеров группировки в Газе согласиться на сделку с Израилем. В противном случае Катар пригрозил выслать представителей ХАМАС со своей базе в Дохе. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на слова источника в ХАМАС и египетских чиновников.

7 марта ХАМАС заявил, что приостанавливает свое участие в переговорах. Это произошло после того, как Яхья Синвар, глава ХАМАС в секторе Газа, нарушил молчание и заявил о своей жесткой позиции на переговорах. Синвар требует, чтобы Израиль взял на себя обязательство обсудить окончательное прекращение боевых действий. В этом он противоречит другим лидерам ХАМАС. Сообщалось даже о расколе внутри группировки – между Синваром и зарубежной верхушкой ХАМАС.

Арабские и израильские чиновники заявили The Wall Street Journal, что, по их опасениям, Синвар намеренно срывает переговоры в надежде, что в священный для мусульман месяц Рамадан произойдет эскалация напряженности на Западном берегу и в Иерусалиме.

Член политбюро ХАМАС Хусам Бадран отрицает наличие угрозы представителям движения со стороны Катара, а также раскола в верхушке группировки. 9 марта он дал интервью The Wall Street Journal, где перечислил требования ХАМАС: постоянное прекращение огня, позволяющее гражданскому населению вернуться в свои дома на севере Газы; обеспечение достаточного количества гуманитарной помощи через все КПП; план восстановления сектора Газа; вывод израильских военных из анклава.

Израиль заявил, что приоритет на переговорах — освобождение десятков заложников, захваченных 7 октября. Бадран утверждает, что, по меньшей мере 60 израильских заложников умерли в плену.