«Шахеды» полетели на Украину: гремят взрывы

Вечером 9 марта россияне в очередной раз запустили ударные дроны «Шахед» в сторону Украины. РБК-Украина передает, что в Одессе и Снигиревке Николаевской области прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Отмечается, что в Одессе началась «активная работа ПВО», после чего стало известно о взрывах в городе.

Местные власти призвали жителей города и области находиться в укрытиях и соблюдать правила информ-тишины.

Позже было объявление о новой группе дронов в направлении Николаевской области.

Взрывы прогремели и в Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Украинское издание «Общественное. Новости» сообщило также о взрывах произошли в Херсоне.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Черкасской и Харьковской областях, сигнал тревоги звучит также в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях.