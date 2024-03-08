Атака на Таганрог: Целью стал авиазавод и А-50

Официально власти Таганрога сообщили, что атаку отразила российская ПВО, и признали ранение одного сотрудника МЧС, который участвовал в ликвидации последствий. Однако местные телеграм-каналы пишут, что мог пострадать Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева.

Ночью в российском Таганроге раздавались взрывы. Власти заявили о массированной атаке украинских беспилотников. Целью атаки мог быть местный авиационный завод, где, в частности, ремонтировали самолет А-50.

Российские военные блогеры считают, что авиазавод был целью массированной атаки. В цехах завода, в частности, ремонтировали самолет ДРЛО А-50 ВКС России.

Глава Общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук в соцсетях написал, что украинские спецслужбы провели успешную спецоперацию в Таганроге, поразив дронами местный авиастроительный завод.

По словам Братчука, на заводе хранилось большое количество продукции военного назначения.

«Но самое интересное, пожалуй, — модернизация А-50 до А-50У, те самые очень дорогие и очень важные для ВКС РФ самолеты, две штуки из которых уже были сбиты. Такие мощные прилеты могут очень серьезно помешать работе завода и довольно надолго», — подчеркнул он.

Как пишет Братчук, большое количество беспилотников с барражирующими боеприпасами попали в цеха завода, в результате чего там начался пожар.

«Ликвидировали ли его уже — неизвестно. Был ли поражен А-50У, стоявший рядом, — неизвестно, зато известна геолокация как минимум одного видео, на нем видна вспышка от прилета дрона или по сборочному цеху, или по цеху № 3. Однако прилетов было несколько: не один и не два, гораздо больше. Это невероятно успешная операция с использованием дронов-камикадзе в тылу РФ», — объяснил Братчук.