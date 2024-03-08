Не капитуляция: В Ватикане объяснили резонансное заявление Папы Римского

Папа Римский Франциск в интервью, говоря о войне в Украине, использовал фразу "белый флаг", не имея в виду то, что украинской стороне надо капитулировать.

Образ "белого флага" во время беседы с понтификом использовал интервьюер, и Папа Римский в ответ употребил предложенную фразу, чтобы ею обозначить перемирие, которого можно добиться "благодаря отваге переговоров", публикует Vatican News слова директора пресс-службы Ватикана Маттео Бруни.

"...В другом месте интервью, говоря о другой конфликтной ситуации, но имея в виду любую военную ситуацию, Папа четко заявил: "Переговоры никогда не являются капитуляцией", - подчеркнул он.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что Украина должна проявить мужество, которое он назвал "белым флагом", и договориться о прекращении войны с Россией.