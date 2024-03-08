Токаев: Казахстан заинтересован в мире между Азербайджаном и Арменией обновлено 10:53
Мы уже сегодня видим, как динамично возрождается Карабах. В этом регионе проводится большая созидательная работа. Активно развивается транспортная, социальная и туристическая инфраструктура, строятся аэропорты, гостиницы, жилые дома и школы. Конечно же, мы не могли остаться в стороне от этого благородного дела. В ходе визита в Баку в августе 2022 г. я объявил о строительстве Центра детского творчества им. Курмангазы в Физули в качестве дара казахского народа Азербайджану. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев агентству АПА.
"Хотел бы вновь подтвердить заинтересованность наших компаний участвовать в возрождении Карабаха. Выражаю признательность руководству Азербайджана за предоставление казахской компании проекта по строительству Центральной районной больницы в г. Физули. Ожидаем, что аналогичных проектов с участием компаний из Республики Казахстан в ближайшей перспективе будет больше.
Уверен, благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками, станет примером созидательной политики Азербайджана. Восстановление инфраструктуры региона будет способствовать развитию не только Азербайджана, но и всего Южного Кавказа.
Кроме того, хотел бы отметить, что Казахстан заинтересован в скорейшем заключении мирного договора между Азербайджаном и Арменией.
Казахстан как инициатор и сторонник международных миротворческих инициатив готов поддерживать любые усилия, направленные на мирное и стабильное развитие всего Евразийского региона", - заявил глава Казахстана.
***10:25
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11-12 марта посетит Азербайджан с государственным визитом и проведет переговоры с президентом этой страны Ильхамом Алиевым. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
"11-12 марта президент Касым-Жомарт Токаев посетит с государственным визитом Азербайджанскую Республику", - говорится в сообщении.
Планируется, что в рамках визита Токаев проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и примет участие в первом заседании казахстанско-азербайджанского Высшего межгосударственного совета.