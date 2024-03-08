Зачем Джонсон летал к Мадуро?

Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон в феврале тайно летал в Венесуэлу на переговоры с ее лидером Николасом Мадуро, сообщает The Times со ссылкой на источники.

По данным издания, темой переговоров была ситуация в Украине. Встреча прошла на фоне беспокойства на Западе из-за возможных поставок оружия Венесуэлой России, а также оказания иной помощи. Кроме того, политики обсуждали нормализацию отношений Лондона и Каракаса — в том числе они касались проведения выборов президента в Венесуэле во второй половине года и ситуации с Гайаной, с которой республика спорит из-за региона Эссекибо.

Джонсон прилетел в Венесуэлу на частном самолете из Доминиканы, где находился в отпуске с семьей и провел в Венесуэле за пределами Каракаса менее суток.

Газета пишет, что бывший премьер уведомил о поездке действующего министра иностранных дел Дэвида Кэмерона. Как писалa Guardian, политики были друзьями со времен учебы в Итоне, но потом их отношения ухудшились в период обсуждения Брексита, так как они придерживались противоположных взглядов насчет этого процесса.