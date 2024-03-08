Навальный предупреждал, что его травят в колонии

«Он мне говорит: «Слушай, боюсь показаться параноиком, но, кажется, меня тут притравливают». Я сразу, только выйдя из колонии, сделала об этом пост в твиттере Кобзева, который был нашим адвокатским твиттером», — сказала Михайлова в интервью «Медузе».

Оппозиционный политик Алексей Навальный опасался, что его могут отравить в колонии, заявила его бывший адвокат Ольга Михайлова.

По ее словам, защита политика подавала жалобу генпрокурору РФ, директору ФСИН и уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой.

Михайлова отметила, что накануне гибели Навального, 15 февраля, Басманный суд Москвы заочно избрал в отношении нее меру пресечения в виде заключения под стражу. Согласно протоколу суда, основанием послужила прослушка беседы Михайловой и Навального, в которой политик опасался отравления.

«И судья Дударь использовала этот протокол как единственное доказательство необходимости избрания мне меры пресечения. Мало того, когда мы ездили в колонию, все бумаги, которые мы приносили и выносили из нее, фотографировали. У нас ни разу не изъяли ни одной бумаги», — подчеркнула Михайлова.

Защитнику вменяется участие в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ). На данный момент Михайлова находится за пределами России.