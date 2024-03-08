Залужного назначили послом с нарушением

"За всю историю существования МИД никто и никогда не делал заранее заявлений о направлении агремана - запроса на согласие страны предоставить все дипломатические привилегии и права новому послу. Такое заявление нарушает дипломатическую этику, все написанные и неписаные правила дипломатии. Даже если непубличные консультации и согласования между сторонами уже прошли", - отмечает издание.

По его оценке, офис Зеленского заставил главу МИД Дмитрия Кулебу сделать этот беспрецедентный шаг. "Очевидно, в президентском окружении боялись, чтобы Залужный не передумал. Плюс у нас нет министра иностранных дел, который может сказать президенту, что это неприлично", - отметило "Зеркало недели".

Кроме того, в издании полагают, что из-за прежних разногласий между Зеленским и Залужным после нового назначения экс-главкома его рабочие отношения с президентом не улучшатся. "Возьмет ли Зеленский трубку, если ему будет звонить по телефону Залужный? Есть большие сомнения. Сможет ли президент спокойно выслушать рекомендации посла Залужного при том, что какой бы разговор у них не происходил на ставке, они начинали ругаться друг с другом уже через две минуты из-за накопившегося раздражения? Чудес не бывает", - отмечают авторы публикации.