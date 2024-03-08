США готовились к ядерному удару по Украине

Соединенные Штаты в конце 2022 года вели подготовку к возможному ядерному удару России по Украине. Москву предупредили о возможных последствиях такого удара, к давлению на Кремль были подключены союзники Вашингтона - Индия и Китай, передает канал CNN.

Канал ссылается на анонимные источники в Белом доме. По их данным, в Вашингтоне были уверены, что после отступления из Херсона в августе 2022 года, Москва готова применить в Украине тактическое ядерное оружие. Летом-осенью того года Совет безопасности США провел несколько заседаний с обсуждением ситуации.

В документе говорилось, что риск ядерной эскалации, с точки зрения Москвы, существует только в случае прямого вмешательства в войну другого ядерного государства.

В ноябре 2022 года об обеспокоенности администрации президента США ядерной угрозой со стороны России писала газета The New York Times. Отмечалось, что дискуссии о применения оружия могли вестись среди российских военных.