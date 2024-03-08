Иран за расширение отношений с Арменией

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан призвал к расширению отношений с Арменией, заявив, что более тесное сотрудничество между двумя соседними странами пойдет на пользу региональному миру, стабильности и безопасности, сообщает Tasnim.

На встрече в Тегеране Хосейн Амир Абдоллахиан и заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян обсудили планы по расширению отношений между двумя государствами в различных областях.

Амир Абдоллахиан подчеркнул важность совместных усилий по укреплению и продвижению сотрудничества в политической, экономической, коммерческой, научной и культурной сферах, отметил, что расширение добрососедских отношений с Арменией во всех областях послужит интересам двух стран и принесет пользу миру, стабильности и устойчивой безопасности в регионе без иностранного вмешательства.