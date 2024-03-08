Задача Sky Dew заключается в обнаружении крылатых ракет, беспилотников и других передовых воздушных угроз, летящих на малой высоте, и обеспечении их раннего предупреждения. Для этого аэростат оснащен радаром дальнего действия АФАР. Аэростат в состоянии обеспечивать постоянное наблюдение в течение нескольких дней и способен отслеживать до 500 целей с дальностью обнаружения более 250 км. Он также способен избегать помех от земли, что означает, что аэростат особенно полезен для обнаружения низколетящих угроз.

Верхний предел высоты аэростата намного превышает пределы наземных радаров, обеспечивая гораздо большую дальность видимости до горизонта.

Аэростат Sky Dew – один из крупнейших в своем роде, он был разработан совместным предприятием Организации противоракетной обороны Израиля и Агентства противоракетной обороны США. Израильские СМИ пишут, что чувствительный радар, расположенный на дирижабле, не только относительно экономичен в ресурсах, но и долговечен, а также не требует дорогостоящего обслуживания.

Передача данных между аэростатом Sky Dew и его наземной станцией осуществляется по защищенным оптоволоконным каналам передачи данных.