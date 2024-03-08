Фархад Мамедов, автор haqqin.az 12:31

Министр обороны Греции Никос Дендиас, недавно совершивший визит в Ереван, рассказал афинскому изданию «Нафтемпорики» об идее создания «противодронного щита», а также о том, что Греция изучает в этой связи опыт Армении. Разумеется, речь идет вовсе не о стремлении греков перенять какие-то наработки армянских вооруженных сил. Грецию интересует принципиально другое - как различные типы дронов армии Азербайджана, в том числе беспилотные разведывательно-ударные самолеты «Байрактар ТБ2», уничтожали живую силу и технику армии Армении в ходе 44-дневной Карабахской войны. «Мы будем оперативно работать над преодолением отставания от соседних стран, а также над созданием против беспилотников «купола» над всей территорией Греции», — заявил министр.

Дендиас сообщил, что в ходе визита в Ереван армянская сторона подробно проинформировала его, как работают на поле боя различные БПЛА, в том числе турецкие «Байрактары». «По этой причине мы будем сотрудничать с Арменией в рамках двусторонних соглашений в сфере военного сотрудничества и учитывать уроки, извлеченные из карабахского конфликта», - подчеркнул министр обороны. Военное сотрудничество Афин и Еревана Греции имеет давнюю историю, однако активизировалось оно в канун и после 44-дневной Карабахской войны. В рамках подписанного тогда двустороннего соглашения предусматривались контакты во многих сферах военного сотрудничества, включая подготовку кадров для армянской армии, а также проведение совместных военных учений и тренингов для сил специального назначения. Никос Дендиас посетил Ереван спустя всего несколько дней после официального визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Афины, где стороны обсудили также вопросы военно-технического сотрудничества. Хотя подробности этого визита неизвестны, можно предположить, что Греция, вслед за Индией и Францией, также готова снабдить Армению оружием.

Haqqin.az уже писал о геополитических мотивах, обусловивших более тесное военное сотрудничество Греции с Арменией. В данном случае речь идет о давнем соперничестве Афин с Анкарой. Сегодня мы видим, как Греция, обеспокоенная растущей ролью Турции в регионе Южного Кавказа, пытается «симметрично» укрепить отношения с Арменией. В греческих военных кругах с нескрываемой тревогой наблюдают за ростом военного потенциала Турции. В частности, Афины беспокоит тот факт, что Анкара входит в число ведущих в мире производителей дронов. То есть лидирует в той сфере, в которой Греция сильно отстает. Не так давно местные СМИ писали о запущенной несколько лет назад правительством Греции программе создания беспилотных боевых систем, которая в итоге была провалена. Судя по всему, Афины, осознав, что не могут конкурировать с Турцией в области производства БПЛА, решили сосредоточиться на создании системы защиты от них. И в этой связи горький опыт, полученный армией Армении в Карабахе, представляет для греков весьма ценный материал.