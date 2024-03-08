Премьер Словакии: Запад чрезвычайно поддерживает войну в Украине
Ситуация на Украине не имеет военного решения. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Свою позицию он озвучил в видеоролике, выложенном в соцсетях.
Политик отметил, что словацкое правительство пытается способствовать немедленному прекращению огня и началу переговоров. По его словам, лучше 10 лет ругаться за столом переговоров, чем оставить на 10 лет россиян и украинцев убивать друг друга. При этом Фицо говорит о разных целях в отношении конфликта у Словакии и стран Запада.
«Мне кажется, что Запад чрезвычайно поддерживает войну. Это посыл появился в 2022 году, когда некоторые государства Запада отговаривали Украину от подписания мирного соглашения с Россией, мол, используем войну в Украине для ослабления России... Конфликт длится два года. Мы узнаем, что территориальные приобретения российские больше, чем украинские... Россия живет успешно экономически и политически, Путин пользуется большой поддержкой. Так, наверное, у нас есть основания спрашивать, хороша ли стратегия Запада? Я утверждаю, что стратегия Запада на Украине не работает», – отметил Фицо.
Премьер-министр Словакии также прокомментировал возможный прием Украины в ЕС.
Фицо высказал опасения, что интересы большой политики могут перевесить реальное соответствие Украины требованиям, которые предъявляются к странам - членам Евросоюза. Он напомнил о высоком уровне коррупции в Украине и с сожалением сообщил, что говорить на эту тему в руководстве ЕС считают некорректным.