Премьер Словакии: Запад чрезвычайно поддерживает войну в Украине

Ситуация на Украине не имеет военного решения. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Свою позицию он озвучил в видеоролике, выложенном в соцсетях.

Политик отметил, что словацкое правительство пытается способствовать немедленному прекращению огня и началу переговоров. По его словам, лучше 10 лет ругаться за столом переговоров, чем оставить на 10 лет россиян и украинцев убивать друг друга. При этом Фицо говорит о разных целях в отношении конфликта у Словакии и стран Запада.