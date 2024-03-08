В Турции задержаны десятки готовивших теракты перед выборами

Сотрудники Главного управления безопасности Турции задержали в провинции Сакарья на северо-западе страны 33 человека, которые подозреваются в подготовке терактов перед муниципальными выборами, назначенными на 31 марта. Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая в X.

"В рамках операции в Сакарье, проводившейся против группировки "Исламское государство", пойманы 33 подозреваемых. Они проводили подготовку к терактам и изучали возможности совершения нападений перед муниципальными выборами. Они занимались оказанием финансовой помощи для группировки в контексте действий по финансированию терроризма. Также было установлено, что эти лица вели деятельность под прикрытием нелегальных молелен и медресе", - сообщил министр.

В ходе рейдов полиция изъяла незарегистрированное оружие - четыре пистолета и два ружья. Также конфискованы крупные суммы в валюте, запрещенные материалы террористической группировки и внутренняя документация.