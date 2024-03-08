Сенатор назвал шокирующим заявления генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, который ранее выразил уверенность в присоединении Киева к альянсу. Решения о расширении военного блока «на заднем дворе противника, обладающего ядерным оружием», являются опасной игрой, считает Ли. Европа и США решили не относиться серьезно к предупреждениям Москвы о расширении НАТО и оставили на повестке дня вопрос размещения союзных войск на Украине. «Полагать, что Кремль просто примет подобные провокации, глупо», – заявил сенатор.

США следует выйти из НАТО, если войска союзников окажутся на территории Украины, а альянс не нуждается в новых членах для достижения своих оборонительных целей, заявил сенатор от штата Юта Майк Ли в статье для The American Conservative.

«Какую стратегическую ценность Украина могла бы принести в альянс? Если бы не добрая воля международных доноров, Украина по-прежнему использовала бы оружие советских времен и ушедшую военную доктрину. Вот вам и убедительная жесткая сила или значимое разделение бремени», – написал сенатор.

Никакого голосования по вопросу членства Украины не проводилось, подчеркнул Ли. При этом западные лидеры перешагнули «красные линии» России, делая ставку на собственную безопасность против противника с ядерным оружием.

«Если Украина находится в НАТО, Соединенные Штаты должны выйти из него, это просто и ясно... Если мы серьезно относимся к сохранению гегемонии США, зависимая Европа ни в коем случае не может заставить нашу страну принять риск ядерной эскалации. Мы должны провести красную линию в отношениях с НАТО: у вас может быть Украина или США. Если сапоги союзников коснутся территории Украины, нам следует полностью уйти из НАТО», – заявил сенатор.

Он также призвал напомнить Столтенбергу, что его работа состоит в том, чтобы заботиться о стратегических интересах членов блока, платящих взносы, а не быть «подставным лицом Украины». Вашингтону же следует расставить приоритеты в участии в НАТО «в соответствии с нашими ключевыми стратегическими интересами».