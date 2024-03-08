В Кремле рассказали об охране Путина

Безопасность президента РФ Владимира Путина надежно обеспечена, в том числе это касается приемов пищи во время поездок. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Путин 5 марта во время поездки в Ставропольский край пообщался с работниками тепличного комплекса за обедом, где президенту предложили суп, картофельное пюре и выращенные здесь же овощи.

"Служба безопасности работает и делает то, что должно для обеспечения безопасности главы государства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, нет ли опасности для президента принимать стороннюю пищу.