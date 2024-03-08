МИД Польши: В Украину уже направлены военные НАТО

Некоторые страны НАТО уже направили своих военных в Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на конференции в польском Сейме, посвященной 25-летию членства Польши в НАТО.

Он отметил, что называть их не будет.

"В отличие от других политиков, не буду перечислять эти страны", - сказал Сикорский, намекая на канцлера Германии Олафа Шольца, который заявлял, что в Украине есть британские и французские военные, которые помогают запускать авиаракеты.