В Германии нашли «дыру» в оборонном бюджете

В Германии глава Минобороны Борис Писториус заявил о дыре размером до шести миллиардов евро в бюджете вооруженных сил страны (Бундесвера) на 2025 год. Об этом пишет издание Bild.

Под вопросом может оказаться даже достижение показателя НАТО по военным расходам в 2% ВВП.

По данным издания, на 2025 год Минфин под руководством Кристиана Линднера предусмотрел военные расходы в размере €52 млрд. Однако эксперты Министерства обороны произвели подсчеты и пришли к выводу, что для достижения натовского показателя в 2% ВВП в следующем году ассигнования на военные нужды нужно увеличить на €4,5–6,0 млрд.