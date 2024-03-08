В Анкаре не знают

Представитель канцелярии в администрации турецкого президента заявил РИА Новости, что администрация Реджепа Тайипа Эрдогана не располагает информацией о переговорах по Украине 25 марта в Турции.

«Не располагаем такой информацией. О готовности провести в Турции мирные переговоры неоднократно заявлялось на официальном уровне», — сказал источник агентству.

10 марта в соцсетях со ссылкой на турецкие СМИ появились сообщения о том, что 25 марта могут стартовать мирные переговоры по Украине при посредничестве Турции.