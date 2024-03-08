Россияне нашли новое пристанище

В 2023 году 3 700 россиян получили ВНЖ в Аргентине — это рекорд за последние годы, сообщает РБК со ссылкой на данные МВД республики.

Всего с 2022 года резидентами Аргентины стали 5100 россиян. При этом всего с 1 января 2022 по июнь 2023 года в Аргентину въехало 34 700 граждан России (но почти 74% из них через какое-то время покинули страну).

Один из главных способов получить ВНЖ, а затем и гражданство в Аргентине для россиянок — родить там ребенка; и за 2022 год в республику въехали 10 500 беременных россиянок. Из-за резкого роста потока въезжающих в Буэнос-Айресе усилили контроль на границе, и 10 февраля 2023 года нескольким беременным россиянкам отказали во въезде. Тогда одним авиарейсом в Аргентину прибыли сразу 33 гражданки России на поздних сроках беременности.

«Есть алгоритм действий для решений ситуаций с обоснованным подозрением в предоставлении ложных данных о туристической цели поездки, — говорила об этом глава миграционного ведомства страны Флоренсия Кариньяно. — Когда мы видим, что у них нет обратного билета, когда они не могут объяснить, куда поедут как туристы на 33-й неделе беременности, довольно сложно поверить в туризм». Однако в итоге по решению суда этим женщинам все-таки разрешили въезд.