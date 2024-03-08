Китай победил на Кубке мира в Баку В активе Азербайджана AGF Trophy
На Национальной гимнастической арене в Баку завершился Кубок мира по спортивной гимнастике.
В общекомандном зачете 1-е место заняла сборная Китая, завоевавшая два золота и три серебра. На 2-м месте Украина, в активе которой две золотые награды.
3-ю позицию поделили Алжир, Тайвань и США, добывшие по одному золоту и бронзе.
Всего в Кубке мира принимали участие около 300 спортсменов и спортсменок из 68 стран.
Лучший результат среди азербайджанских спортсменов показал Никита Симонов, занявший 9-е место в упражнении на кольцах и остановившийся в шаге от попадания в финал.
Но без наград Азербайджан не остался. Наш представитель Иван Тихонов получил приз AGF Trophy за наибольшую сумму баллов. Среди женщин аналогичной награды удостоилась китаянка Сиу Дуйя.