Мамед Эфендиев, отдел экономики 15:35

По итогам февраля темпы роста потребительских цен в Турции ускорились до максимума за пятнадцать последних месяцев. В результате, по данным Turkstat, в феврале инфляция в годовом выражении составила 67,1 процента по сравнению с 64,9 процента в январе 2024 года. Как мы видим, зашкаливающая инфляция становится хронической болезнью экономики братской страны. Когда по итогам января 2024 года темпы инфляции возросли по сравнению с декабрьскими 64,8 процента всего на 0,1 процента, появилась надежда, что наконец-то Турция начала с ней справляться. Что подтверждалось и очевидными успехами в экономике, что дало Фатиху Карахану, новоназначенному управляющему Центробанка Турции, основания заявить о намерении регулятора не допускать ухудшения инфляционных прогнозов.

Определенный оптимизм добавил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заявивший, что в январе были достигнуты самые высокие в истории страны показатели экспорта, объяснивший их ростом внешнего доверия к турецкой экономике. В частности, президент Эрдоган подчеркнул, что январский экспорт увеличился по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 3,6 процента и достиг 20 миллиардов долларов. Отметил глава государства также позитивную атмосферу в приоритетных для правительства страны сферах трудоустройства и сокращения безработицы. Президент Турции пообещал, что в ближайшее время страна увидит позитивные сдвиги в контексте реализации разработанной ранее комплексной экономической программы борьбы с кризисными процессами, особенно в вопросах инфляции. Большие надежды Эрдогана связаны с туристическим сектором. В частности, президент сформулировал конкретную цель на 2024 год - 60 миллионов гостей и 60 миллиардов долларов доходов от туризма. Кстати, по итогам 2023 года доходы Турции от туризма возросли по сравнению с предыдущим годом на 17 процентов, достигнув 54,3 миллиарда долларов. В первом месяце 2024 года общий иностранный туристический поток в Турцию составил 2 миллиарда 240 миллионов долларов, что на 2 процента больше аналогичного периода прошлого года.

Экономические успехи Турции не остались незамеченными и международным рейтинговым агентством Fitch Ratings, повысившим кредитный рейтинг Турции с «B» до «B+» и улучшившим прогноз по рейтингу со «стабильного» до «позитивного». Агентство обусловлено свой шаг ростом уверенности в устойчивости и эффективности экономической политики, проводимой Турцией после изменений в июне 2023 года, включая более активное, чем ожидалось, ужесточение денежно-кредитной политики, направленное на снижение макроэкономической и внешней уязвимости. «Инфляционные ожидания в Турции снизились, а риски внешней ликвидности уменьшились, что отражает более благоприятные условия внешнего финансирования, увеличение резервов, снижение объема депозитов, защищенных валютой, и сокращение дефицита счета текущих операций», - говорится, в частности, в аналитическом отчете Fitch. Что же касается позитивного прогноза, то он отражает ожидания рейтингового агентства, считающего, что общий курс макроэкономической политики Турции соответствует значительному снижению инфляции, а уровень внешней уязвимости продолжает падать с точки зрения снижения дефицита счета текущих операций и укрепления запасов ликвидности. По ожиданиям Fitch, в этом году темпы роста турецкой экономики составят 2,8 процента, а в 2025 году они могут вырасти до 3,1 процента. Что же касается прогноза по инфляции на конец текущего года, то регулятор сохранил их на уровне 36 процентов, хотя правительство Турции рассчитывает на более оптимистичную цифру – 34 процента.