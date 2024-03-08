Как сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины, по состоянию на утро воскресенья, 10 марта, в акватории Черного моря не было ни одного корабля ВМФ РФ. При этом, по данным украинских военных, три российских военных корабля находятся в Средиземном море, еще один - в Азовском.

Российские военные корабли не выходят на боевое дежурство в Черное море уже пятые сутки подряд после потери патрульного корвета "Сергей Котов", утверждают ВСУ.

Накануне в пресс-службе командования Сил обороны юга Украины заявили, что в Черном море уже четвертые сутки не фиксируется боевого дежурства российского флота, а ракетоносцы находятся в пунктах базирования уже 20 суток подряд.

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что количество кораблей РФ в портах Крыма сведено до минимума - остались лишь те, которым не нашлось места в пунктах базирования Новороссийска, Сочи и Туапсе, но в море они не выходят. "Там (в Крыму. - Ред.) остаются не такие ценные и не такие полезные сейчас для них активы", - добавил он.

Ранее Плетенчук заявил, что Украина перехватила инициативу в Черном море. "Появляется возможность навязывать свои условия ведения боевых действий. Сейчас у нас это получается, но необходимо продолжать работу", - отметил представитель ВМС ВСУ.