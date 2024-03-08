Лондон признает «заморозку» Ереваном членства в ОДКБ

Лондон признает решение властей Армении о заморозке членства в ОДКБ и готов оказать Еревану поддержку перед лицом «угроз, исходящих от России». Об этом заявил замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи, чьи слова передает телеканал RT.

«Великобритания признает данное решение как реализацию суверенного права Армении и будет сотрудничать с евро-атлантическими союзниками для оказания ей поддержки перед лицом исходящих от России угроз ответных действий», — заявил замминистра.

Хиппи подчеркнул, что власти королевства продолжат тесно взаимодействовать с Арменией с целью углубления сотрудничества.