Эрдоган сможет баллотироваться в третий раз

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сможет еще раз побороться за пост главы государства, если парламент примет решение о проведении досрочных выборов. Такое мнение высказал бывший министр юстиции Турции Бекир Боздаг в связи со сделанным ранее Эрдоганом заявлением о том, что грядущие муниципальные выборы для него станут финальными.

"Эти выборы, как заявил наш президент, являются его последними выборами. Потому что, согласно конституции, срок президентских полномочий составляет пять лет, а человек может быть избран президентом максимум дважды. Однако, согласно конституции, если парламент решит во время второго срока президента провести досрочные выборы, то у Эрдогана будет право стать кандидатом в третий раз", - написал Боздаг в X. Однако, по его словам, предугадать, что произойдет далее и какие могут быть приняты решения, невозможно.

Между тем некоторые турецкие СМИ в связи со словами Эрдогана напомнили, что с 2009 года он периодически делал похожие заявления. Перед выборами президента в 2023 году он также заявлял, что просит поддержать его в последний раз. После этого Эрдоган сказал о намерении "передать знамя молодежи".

Нынешние заявления президента прозвучали на фоне активизировавшейся в Турции дискуссии об изменении конституции. Спикер парламента Нуман Куртулмуш ранее сообщил, что после выборов 31 марта законодательный орган планирует заняться выработкой нового основного закона и хочет довести эту работу до конца. В случае одобрения новой конституции на референдуме, как считает ряд турецких политиков и юристов, правила о двух президентских сроках фактически обнулятся, а у Эрдогана появится возможность вновь бороться за пост главы государства.