Памятник основателю «Группы Вагнера» могут установить в городе Горячий Ключ Краснодарского края, сообщают СМИ.

Появилось и фото памятника, который изображает фигуры основателя ЧВК Евгения Пригожина и командира группы Дмитрия Уткина (именно он носил позывной «Вагнер»). На постаменте выгравированы их жетоны с личными номерами.

Руководители ЧВК «Вагнер» Пригожин и Уткин погибли при крушении самолета в Тверской области 23 августа.

Бизнес-джет Евгения Пригожина Embraer ERJ 135 разбился ровно через два месяца после попытки вооруженного мятежа. На борту находились 10 человек, в том числе правая рука Пригожина, сооснователь «Вагнера» Дмитрий Уткин, и три члена экипажа. Все они погибли.